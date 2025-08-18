Россия атаковала Украину баллистикой и дронами: ПВО сбила 88 целей

ПВО сбила 88 дронов. Фото: Воздушные силы

Оккупационные российские войска в ночь на 18 августа запустила по Украине четыре баллистические ракеты с трех направлений и 140 дронов. Противовоздушная оборона сбила 88 БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 18 августа (с 21:00 17 августа) противник атаковал 4-мя баллистическими ракетами Искандер-М (из районов — Таганрог, Миллерово, Курск), а также и 140-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов с направлений: Курск, Орел, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск, мыс Чауда — аннексированный Крым», — говорится в сообщении.



По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила 88 БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере, юге, востоке и в центре Украины.





Кроме того, зафиксировано попадание ракет и ударных БПЛА на 25 локациях в Донецкой, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Одесской и Киевской областях.



Ранее мы писали, что около 04:50, 18 августа, российские войска атаковали Индустриальный район Харькова ударными дронами. Один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В результате удара обвалилось несколько этажей, вспыхнули квартиры на нескольких этажах и загорелись автомобили.

