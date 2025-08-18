Правый берег в Запорожье под ракетным обстрелом: выбиты окна в домах, есть пострадавшие

В Запорожье утром, 18 августа, произошел очередной ракетный обстрел. По городу было нанесено несколько ударов баллистикой. По информации местной власти, в результате пострадали 17 человек, среди них — подросток. Двое госпитализированы в тяжелом состоянии.



Как сообщается, атака была направлена на объекты критической инфраструктуры. Местные жители пишут, что на Правом берегу, в районе Запорожского трансформаторного завода, в домах на улице Счастливой посыпались окна. По словам местных жителей три взрыва один за другим слышались после 9:00. Уничтожены также торговые точки.

ГСЧС ликвидируют последствия ракетных ударов по Запорожью. Источник: t.me/gu_dsns_zp

Полиция сообщила о перекрытии движения на участке по Днепровскому шоссе и улице Счастливой в Правобережном районе.

Напомним, днем 10 августа российские оккупационные войска ударили по автовокзалу в Запорожье двумя авиабомбами