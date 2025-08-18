На пороховом заводе в Рязанской области произошел взрыв: погибли 20 человек, более 100 пострадали

Число жертв взрыва на заводе «Эластик» достигло 20 человек . Фото: скриншот

В Рязанской области РФ утром 15 августа произошел взрыв в пороховом цеху военного завода «Эластик», где производят боеприпасы. До 20 человек увеличилось число погибших. Об этом передают российские СМИ.



Как отмечается, пострадали 134 человека: 31 пострадавший проходит лечение в больнице, 103 — лечатся амбулаторно.



Поисковые работы на месте взрыва продолжаются.



Сначала начался пожар, который перекинулся на три здания — склад со снарядами, снаряженными тротилом, издания второго производственного цеха. Цех в том числе занимался производством снарядов калибра 152 мм.



Напомним, в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки «Разряд».



Ранее мы писали, что под утро 17 августа в Лисках и Острогожске Воронежской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, в небе было слышно около десяти хлопков и заметны вспышки. Сработала система ПВО, сбивавшая беспилотники.

