На пороховом заводе в Рязанской области произошел взрыв: погибли 20 человек, более 100 пострадали

В Рязанской области РФ утром 15 августа произошел взрыв в пороховом цеху военного завода «Эластик», где производят боеприпасы. До 20 человек увеличилось число погибших. Об этом передают российские СМИ.
Как отмечается, пострадали 134 человека: 31 пострадавший проходит лечение в больнице, 103 — лечатся амбулаторно.
Поисковые работы на месте взрыва продолжаются.
Сначала начался пожар, который перекинулся на три здания — склад со снарядами, снаряженными тротилом, издания второго производственного цеха. Цех в том числе занимался производством снарядов калибра 152 мм.
Напомним, в 2021 году взрыв на этом заводе унес жизни 17 человек. Тогда взорвался цех по производству пороха частного производителя взрывчатки «Разряд».
Ранее мы писали, что под утро 17 августа в Лисках и Острогожске Воронежской области прогремели взрывы. По словам очевидцев, в небе было слышно около десяти хлопков и заметны вспышки. Сработала система ПВО, сбивавшая беспилотники.
