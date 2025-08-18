Пушилин пообещал наладить подачу воды на этой неделе

Глава оккупационной администрации Донецка Денис Пушилин заявил, что в течение этой недели намерены «выровнять ситуацию» с несоблюдением графиков подачи воды. По его словам, перебои планируют устранить там, где это технически возможно.

Подобные заявления звучат регулярно, однако перебои с водоснабжением на временно оккупированных территориях Донецкой области остаются привычным явлением.

Жители жалуются на то, что подача воды осуществляется по часам и с перебоями, а в некоторых районах отсутствует неделями.

Напомним, в группировке «ДНР» объявили о введении с 1 августа понижающего коэффициента на услуги водоснабжения и водоотведения.