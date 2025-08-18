Пожар в районе оккупированной Станицы Луганской

Дополнено в 16.35. Спасатели от группировки «ЛНР» проводят эвакуацию жителей поселка Ольховские дачи.



По данным «МЧС», уже горят 20 гектаров и несколько десятков домов. Людей просят собирать самые необходимые вещи и уезжать. В поселок пригнали автобусы. Пункт временного расположения расположен в доме культуры оккупированной Станицы Луганской.



Небо окутано чёрным дымом. По данным местных жителей, часть района обесточили. Есть проблемы с мобильным интернетом.

Пожар в Ольховских дачах на оккупированной Луганщине

Как сообщалось, ситуация с лесным пожаром в Станично-Луганском районе оккупированной Луганской области резко ухудшилась. Проблему признали в группировке «ЛНР».



Из-за усиления и смены направления ветра огонь начал быстро распространятся. Огонь подобрался к Ольховским дачам. Днем 18 августа он находится уже в двух километрах от населенного пункта.



Оккупационная администрация заявила, что «делает все возможное», чтобы потушить пожар.



Тем временем из-за засушливой погоды в оккупации на Донбассе продолжают фиксировать новые возгорания в лесных массивах и на полях.



Днем в понедельник горят три участка на общей площади более 11 га: под Айдаром (Новопсковом) и в Станично-Луганском районе.

На оккупированной территории Луганской области с июля бушуют лесные пожары.