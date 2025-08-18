Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российский военный расстрелял мирного жителя под Покровском

18 августа 2025, 15:47

Российский оккупант расстрелял гражданского вблизи города Родинское Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.

В одном из Телеграм-каналов опубликовали видео, на котором военнослужащий РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по мирному жителю. В дальнейшем он подошел к жертве, лежавшей на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.

В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению этого преступления из числа российских военнослужащих.

Напомним, что российский захватчик из засады расстрелял мирного жителя, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное на Донетчине.

