Российский военный расстрелял мирного жителя под Покровском

Российский военный, который расстрелял мирного жителя под Покровском. Фото: прокуратура

Российский оккупант расстрелял гражданского вблизи города Родинское Покровского района. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



В одном из Телеграм-каналов опубликовали видео, на котором военнослужащий РФ с белой повязкой на руке открыл прицельный огонь по мирному жителю. В дальнейшем он подошел к жертве, лежавшей на дороге, и, осмотрев ее, скрылся с места преступления.



В Единый реестр досудебных расследований внесли сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению этого преступления из числа российских военнослужащих.

Напомним, что российский захватчик из засады расстрелял мирного жителя, который пытался эвакуироваться из поселка Удачное на Донетчине.