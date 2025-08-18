Армия РФ нанесла удары по Доброполью и Белозерскому: загорелись пятиэтажки, есть погибший и раненые

Последствия обстрела Белозерского. Фото: ГСЧС

17 августа российские оккупанты обстреляли город Доброполье. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Донецкой области.



Повреждены семь многоэтажек и частный дом. Также возник пожар в квартире пятиэтажного дома. Спасатели потушили огонь на площади 40 квадратных метров.



В результате обстрела один человек погиб, еще один – получил ранения.



Кроме того, ВС РФ нанесли комбинированный удар по жилому кварталу города Белозерское. Загорелись квартиры с третьего по пятый этаж пятиэтажного дома. Бойцы ГСЧС потушили пожар на площади 250 квадратных метров.



Еще один пожар возник из-за атаки FPV-дрона на пятиэтажный дом. Загорелась квартира на пятом этаже. Пожар потушили спасатели.



Всего в городе пострадали четыре человека.

Напомним, что российский военный расстрелял мирного жителя под городом Покровск на Донетчине.