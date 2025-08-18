Войска России обстреляли Константиновку и Доброполье: погибли четыре человека, еще семь – ранены

Последствия обстрела Доброполья. Фото: прокуратура

18 августа ВС РФ обстреляли город Константиновка. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Оккупанты направили на город пять ракет РСЗО «Смерч». Погибли двое гражданских. Еще четыре местных жителя получили осколочные ранения, минно-взрывные травмы и рваную рану. Состояние некоторых из пострадавших – среднее и тяжелое. В это же время россияне из артиллерии обстреляли город. Погиб 74-летний пенсионер.



Кроме того, российские войска сбросили авиабомбу ФАБ-250 с модулем УМПК на город Доброполье. В результате атаки на улице погибла женщина. Также ранения получили трое мужчин 26, 31 и 74 лет. У пострадавших диагностировали минно-взрывные травмы, переломы и осколочное ранение.



В городах повреждены многоквартирные и частные дома, заведение питания и магазин.

Напомним, что 17 августа российская армия нанесла удары по Доброполью и городу Белозерское, в результате чего загорелись пятиэтажки, есть погибший и раненые.