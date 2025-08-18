Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Украинская армия «срезала» выступ российских войск под Добропольем – ВСУ

18 августа 2025, 19:09

Украинская армия «срезала» выступ российских войск под Добропольем – ВСУ

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Силы обороны Украины «срезали» выступ россиян вблизи города Доброполье Донецкой области. Об этом в эфире телеканала «Киев24» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

По его словам, войска РФ слишком увлеклись походом в сторону Доброполья.

«Вот эти инфильтрации с дальнейшим накоплением оказались не очень удачными. Выступ был «срезан». А их остатки зачищаются. Поэтому в этой части направления тенденции оптимистические. То, что происходило в направлении Доброполья – это результат именно того, что у россиян есть и остается преимущество в личном составе. Они не прорывали там украинские позиции. Они просто проходили украинские позиции, теряя значительное количество своей пехоты. Знаете, 80% потеряют, а 20% пройдут и засядут в лесопосадке уже за позицией. Затем эти малые группы накапливаются и объединяются, чтобы вести более активные боевые действия. И вот именно это и произошло», – рассказал Трегубов.

Напомним, что ВСУ зачистили и взяли под контроль шесть населенных пунктов вблизи Доброполья.

ТЕГИ

Люди
Виктор Трегубов
Места
Добропольское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война Пехота ситуация на фронте
