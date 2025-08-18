ВСУ продвинулись в Донецкой и Сумской областях – ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.
Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к юго-востоку от поселка Нелеповка.
Также Силы обороны Украины недавно продвинулись в Сумской области. Геолокационные кадры, опубликованные 16 августа, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись вблизи села Новониколаевка.
По данным Генерального штаба ВСУ, за минувшие сутки на Торецком направлении зафиксировали девять атак российской армии, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях – четыре.
Напомним, что украинская армия «срезала» выступ российских войск под городом Доброполье на Донетчине.