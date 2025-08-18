ВСУ отбросили российскую армию на три километра от границы Донетчины и Днепропетровщины

Украинские штурмовики вблизи границы Донетчины и Днепропетровщины. Фото: кадр из видео

425-й штурмовой полк ВСУ провел успешную наступательную операцию на Новопавловском направлении и отбросил на три километра российские войска от административной границы Донецкой и Днепропетровской областей. Об этом сообщили в пресс-службе полка.



Украинские бойцы провели эту операцию на отрезке Котляровка-Орехово. Для выполнения заданий сформировали сводную тактическую группу. Штурмовые группы действовали при огневой поддержке артиллерии, минометов и ударных БПЛА.



Против Сил обороны Украины действовали 55-я и 74-я мотострелковые бригады ВС РФ.

