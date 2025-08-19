От офицера Нацгвардии до пособника оккупантов: в Украине объявили подозрение предателю из Краматорска

Бывший подполковник Нацгвардии помогал россиянам брать Мариуполь. Фото: Донецкая областная прокуратура

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении в госизмене и коллаборационизме бывшему подполковнику Национальной гвардии Украины, который перешел на сторону оккупантов.



Как сообщается, фигурант дела — уроженец Краматорска, профессиональный военный. В 2018 году украинский суд уже признал его виновным в государственной измене и приговорил к 12 годам заключения. Тогда же он лишился и звания подполковника. Однако спустя несколько лет он вышел на свободу в рамках обмена пленными и сразу перебрался в оккупированный Донецк. Там бывший офицер вступил в ряды незаконных вооруженных формирований «ДНР».

Благодаря военному опыту предатель быстро сделал карьеру: получил должность «начальника службы радиационной, химической и биологической защиты» в так называемом «МВД ДНР».



С началом полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022-го он активно помогал оккупантам. В составе командования резервного пункта в поселке Талакивка участвовал в боях под Мариуполем. Более того, именно он организовывал спецмероприятия при захвате морского порта и правобережной части города: составлял документы и расчеты, чтобы обеспечить российских военных средствами радиационной, химической и биологической защиты.



За «службу» оккупанты наградили его фейковой медалью «за освобождение Мариуполя». Сейчас подозреваемый скрывается от украинского правосудия на оккупированной территории, говорится в сообщении Донецкой прокуратуры.

Напомним, фигуранта налогового дела и подозреваемого в коллаборационизме экс-директора ФК «Заря» объявят в розыск.