Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара

Виктория Кайдалова

На оккупированной Луганщине уволили «чиновницу ЛНР». Оккупационная прокуратура потребовала уволить Викторию Кайдалову, которая возглавляла Старобельский район (центр — город Айдар). Оккупанты называют данный район «Новопсковским муниципальным округом».



Кайдалову обвинили в «несоблюдении антикоррупционного законодательства» после проверки ее работы.



«Установлено, что глава муниципального округа-руководитель администрации, будучи осведомленной о наличии родственных отношений между восьмью муниципальными служащими, не приняла мер по предотвращению и урегулированию возникшего конфликта интересов», — заявили в «прокуратуре ЛНР».



В результате Кайдалову уволили «в связи с утратой доверия».

Как сообщалось, под Айдаром (Новопсковом) и в Станично-Луганском районе сейчас бушуют лесные пожары.