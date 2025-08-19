На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются

Пожары в оккупированном Станично-Луганском районе

Пожар в Станично-Луганском районе на оккупированной Луганщине за сутки увеличился примерно в 40 раз. В понедельник, 18 августа, оккупационные власти заявляли о пожаре на площади в 11 гектаров. Спустя сутки в «ЛНР» заявили о пожаре на 458 гектарах земли. Это площадь около 630 футбольных полей.



Огонь перекинулся на дачные дома. Местным пожарным помогают огнеборцы из Волгоградской области РФ. Борются с огнем более 250 человек, в том числе волонтеры, и 57 единиц техники.



Огнем повреждены порядка 100 строений. Эвакуировано 60 человек, из-за пожара пострадали 11 человек.