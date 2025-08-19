Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Россия атаковала энергоинфраструктуру в Полтавской области, вспыхнули масштабные пожары

19 августа 2025, 14:25

Россия атаковала энергоинфраструктуру в Полтавской области, вспыхнули масштабные пожары

В ночь на 19 августа российские оккупационные войска массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области. В результате атаки возникли масштабные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Украины.

«Одновременно, несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта», — говорится в сообщении.

Специалисты уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

Последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

С марта текущего года совершено более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру.

Ранее мы писали, что российские военные ночью 19 августа нанесли массированный удар по Полтавской области. Есть попадания и падение осколков в двух районах, более 1,5 тысячи абонентов остались без света. 

Кроме того, оккупационные войска РФ в ночь на 19 августа обстреляли Украину с помощью пяти баллистических ракет Искандер-М с трех направлений, крылатых ракет Х-101 и 270 ударных БПЛА с трех направлений. Противовоздушная оборона сбила 236 целей. 

