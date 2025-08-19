В Киеве презентуют фильм о национальных сообществах «Генерації.Схід»

В четверг, 21 августа, команда медиа «Свої» представит документальный фильм «Генерації.Схід». Он рассказывает об опыте и вызовах национальных общин востока Украины через призму семейных историй — от пра-пра-бабушки до пра-пра-пра-внучки. Фильм создан в партнерстве с Abo Production.

Лента повествует о переселениях, репрессиях, потерях и борьбе за сохранение культуры, языка и корней. О том, как эти сообщества вместе с украинцами строили города, пережили Голодомор, Вторую мировую войну, современную войну — и остались частью единого народа. Зрители увидят, как переплетаются личные судьбы и большие исторические события, почувствуют, как живут, борются и сохраняют свою идентичность приазовские греки, армяне, грузины и азербайджанцы.

«Работая над этим фильмом, мы постоянно ловили себя на мысли: мы не просто фиксируем истории — мы собираем хрупкие осколки памяти, которые могли бы исчезнуть навсегда. Больше всего поражает, сколько силы живет в людях, чьи семьи пережили переселение, молчание, забвение. Для нас эта работа — не о прошлом, а об ответственности перед будущим», — говорят создатели фильма.

Героями ленты стали:

Александра Яниева, происходящая из семьи приазовских греков.

Алевтина Кахидзе, художница с грузинскими корнями.

Джейхун Сафаров, стендап-комик азербайджанского происхождения.

Анна Симонян, владелица ресторана, украинская армянка.

В презентации примут участие герои фильма. Лента содержит субтитры на языках общин, чьи истории представлены. Вход свободный при условии предварительной регистрации. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Место презентации: Киев, кинотеатр «Жовтень», ул. Константиновская, 26. Начало показа — в 20:00.



«Генерації.Схід» поддерживается Европейским Союзом в рамках программы «Дом Европы». Его содержание является исключительной ответственностью Агентства развития локальных медиа «АБО» и не обязательно отражает позицию Европейского Союза.