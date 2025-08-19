Сторонник уничтожения Украины Милонов потерял брата — он погиб на войне

Брат одиозного российского политика Виталия Милонова погиб на войне в Украине. Российские СМИ пишут, что Александр Милонов был добровольцем подразделения разведки «3-й общевойсковой армии ЛНР», то есть воевал против украинской армии в Луганской области.



Получил ранение и попал в госпиталь. Александр Милонов умер из-за осложнений на фоне полученного ранения.



Его похоронили 19 августа в Санкт-Петербурге.



Виталий Милонов — российский политик, депутат Госдумы РФ от партии «Единая Россия». Наибольшую известность получил в 2010-е годы как автор и лоббист резонансных законов в Санкт-Петербурге и на федеральном уровне, в частности против «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений».



С 2014 года активно поддерживал аннексию Крыма и публично заявлял, что Украина «несамостоятельна» и «не имеет права на независимость».



В 2022 году после начала полномасштабного вторжения выступал с радикальными заявлениями, требуя «денацификации» и «полного контроля России» над украинскими территориями.

Виталий Милонов

Ранее мы писали, что с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года российская армия в полномасштабной войне против Украины потеряла 1 000 340 военнослужащих.