В Украину вернули тела 1000 погибших: пять из них — погибли в плену

В Украину вернули тела 1000 погибших защитников. Фото: Координационный штаб

Во вторник, 19 августа, по результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. Среди репатриированных есть пять тел украинских военнослужащих, которые погибли в российском плену. Об этом сообщили в пресс-службе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.



В ведомстве уточнили, что среди репатриированных есть пять тел украинских военнослужащих, которые погибли в российском плену. Они были в списках «тяжелораненых и тяжелобольных» пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров.



Из числа возвращенных сегодня «на щите» воины из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.





В ближайшее время будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.



Репатриационные мероприятия удалось провести по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.



Ранее мы писали, что в Михайловском Златоверхом монастыре в Киеве отслужили панихиду по украинской журналистке Виктории Рощиной, которую убили в плену РФ. Позже церемония прощания прошла на Майдане Независимости, куда пришли десятки людей.

