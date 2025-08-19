Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине

Дальнобойные беспилотникиуничтожили два склада боеприпасов оккупантов на Луганщине. Фото: СБУ

В ночь на 19 августа дроны СБУ ударили по складам боеприпасов российских оккупантов в населенном пункте Белокуракино на временно оккупированной Луганщине. Этот город расположен на важной железнодорожной ветке, по которой из России поставляют боеприпасы на линию фронта, в частности на Покровское направление. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



«Беспилотники по меньшей мере семь раз попали по территории складов. После взрывов вспыхнул мощный пожар, который зафиксировал также и международный сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру», — говорится в сообщении.





В ведомстве уточнили, что уничтожение боеприпасов напрямую помогает Силам обороны. Демилитаризация военных складов и техники оккупантов будет продолжаться и в дальнейшем.



Ранее мы писали, что на временно захваченной территории Запорожской области украинские военнослужащие уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами. Видно огромные клубы черного дыма.

