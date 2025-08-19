Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки в укрытиях на Лиманском направлении: кадры

Российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео

Пилоты аэроразведки обнаружили движение российского танка и его укрытие на Лиманском направлении. Об этом сообщили на странице подразделения Signum 53-й механизированной бригады ВСУ.



Бойцы батальона Signum вылетели на задачу и нанесли два точных удара по цели.



Позже украинские военные зафиксировали еще одно укрытие танка: первый дрон сорвал маскировочную сетку, второй – нанес поражение.



«На прицел попала и вражеская БМП. Без шансов», – отметили в подразделении.

Напомним, что в ночь на 18 августа ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции в Тамбовской области РФ, в результате чего нефтепровод «Дружба» остановлен.