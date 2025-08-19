СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Николаю Гостеву, который приказал ударить по драмтеатру и роддому в Мариуполе

Российский генерал Николай Гостев. Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующего 4-й армией Военно-воздушных сил Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Николая Гостева. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным следствия, в марте 2022 года Гостев приказал ударить с воздуха по центру Мариуполя. Войска РФ прицельно атаковали здание роддома городской больницы № 3, областной драматический театр и жилые дома.



Для ударов оккупанты задействовали 10 боевых самолетов: истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Задокументировано, как во время воздушной атаки боевые самолеты РФ ударили по родильному отделению и драмтеатру фугасными авиабомбами ФАБ-500.



Также по приказу российского генерала его подчиненные бомбили жилую застройку в центре Мариуполя.



На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Гостеву о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 (военные преступления, сопряженные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.



В пресс-службе Донецкой областной прокуратуры отметили, что российские военные ударили по драмтеатру, несмотря на надпись на асфальте «ДЕТИ», которую гражданские написали именно на русском языке.



В здании от обстрелов прятались сотни гражданских. Большинство из них погибли или получили ранения.



В результате удара по роддому погибли и получили ранения десятки гражданских.

Напомним, что в 2023 году СБУ заочно сообщила о первом подозрении Гостеву, командовавшему обстрелами гражданской инфраструктуры Мариуполя.