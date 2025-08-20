Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Двенадцать человек получили ранения в результате российского удара по Ахтырке Сумской области

20 августа 2025, 08:25

Двенадцать человек получили ранения в результате российского удара по Ахтырке Сумской области

Россияне атаковали Ахтырку в Сумской области, ранены 12 человек. Фото: Национальная полиция Украины Россияне атаковали Ахтырку в Сумской области, ранены 12 человек. Фото: Национальная полиция Украины

Войска РФ в ночь на 20 августа массированно атаковали беспилотниками город Ахтырка на Сумщине. Известно о 12 пострадавших, среди которых дети. Об этом сообщила  Национальная полиция.

Отмечается, что пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное строение и гараж. В целом в результате атаки получили ранения 12 человек, среди которых двое детей.

По всем фактам открыты уголовные производства.

Ранее сообщалось, что 19 августа с 21:30 прогремела серия взрывов в городе Славянск Донецкой области. В местных пабликах появились фотографии после взрывов. Судя по кадрам, на местах «прилетов» возникли пожары.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пострадавшие Обстрел Ахтырка войска РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Спасут ли подземные школы украинское образование во время войны: опыт Харькова и Кривого Рога
Могут ли одним из решений сейчас вместо дистанционного обучения стать подземные школы?
05 августа 2025, 18:13
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
08:27
Беспилотники атаковали оккупированное Енакиево в Донецкой области
16:24
Для России — второсортные: почему «днровцев» почти не обменивают
все новости
08:53
Нефтепровод «Дружба» возобновил работу после атаки дронов
08:25
Двенадцать человек получили ранения в результате российского удара по Ахтырке Сумской области
23:04
Украинские партизаны обнаружили главную нефтебазу российских войск в оккупированном Луганске – «АТЕШ»
22:07
В Славянске прогремели взрывы: сообщают о пожарах на местах «прилетов»
21:27
СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Николаю Гостеву, который приказал ударить по драмтеатру и роддому в Мариуполе
21:14
Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА и блокпост российской армии на Луганщине
20:49
В «Укрзалізниці» показали, как сейчас выглядит разрушенный железнодорожный вокзал в Покровске
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
19:50
Путин во время разговора с Трампом предложил провести встречи с Зеленским в Москве: президенты ответили – СМИ
19:09
Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки в укрытиях на Лиманском направлении: кадры
18:44
Российский дрон атаковал «скорую» в Купянске: ранены медики
18:23
Российская авиация ударила по Доброполью: обрушилась пятиэтажка, есть погибший и раненый
17:11
Из водоема в Краматорском районе достали тело мужчины
16:59
Верховная Рада готовится возобновить прямые трансляции заседаний с сентября
16:47
Российские военные стали использовать «шахеды» с видеокамерами — «Флеш»
16:40
В Украине увеличат выплаты при рождении ребенка до 50 тысяч гривен: ВР поддержала законопроект
15:56
ГУР сообщило о российских судах, вывозящих уголь и зерно с оккупированных территорий
15:47
Удар по пожарной части в Константиновке: в ГСЧС рассказали, в каком состоянии раненые спасатели
15:24
Россияне обстреляли Константиновку: есть пострадавшие и разрушения
все новости
ВИДЕО
Российский генерал Николай Гостев. Фото: кадр из видео СБУ сообщила о подозрении генералу РФ Николаю Гостеву, который приказал ударить по драмтеатру и роддому в Мариуполе
19 августа, 21:27
Российский блокпост в Луганской области. Фото: кадр из видео Пограничники уничтожили пункт управления БПЛА и блокпост российской армии на Луганщине
19 августа, 21:14
Разрушенный железнодорожный вокзал в Покровске. Фото: кадр из видео В «Укрзалізниці» показали, как сейчас выглядит разрушенный железнодорожный вокзал в Покровске
19 августа, 20:49
Старокрымское водохранилище продолжает высыхать в июле 2025 года. От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
19 августа, 20:10
Российский танк на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео Украинские пилоты дронов уничтожили российские танки в укрытиях на Лиманском направлении: кадры
19 августа, 19:09
Густой дым над Кременчугом Полтавской области после российской атаки. Фото из местных пабликов Войска РФ массированно атаковали Полтавскую область
19 августа, 10:12
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор