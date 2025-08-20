Двенадцать человек получили ранения в результате российского удара по Ахтырке Сумской области

Россияне атаковали Ахтырку в Сумской области, ранены 12 человек. Фото: Национальная полиция Украины

Войска РФ в ночь на 20 августа массированно атаковали беспилотниками город Ахтырка на Сумщине. Известно о 12 пострадавших, среди которых дети. Об этом сообщила Национальная полиция.

Отмечается, что пострадал многоквартирный дом, 13 частных домов, хозяйственное строение и гараж. В целом в результате атаки получили ранения 12 человек, среди которых двое детей.

По всем фактам открыты уголовные производства.

Ранее сообщалось, что 19 августа с 21:30 прогремела серия взрывов в городе Славянск Донецкой области. В местных пабликах появились фотографии после взрывов. Судя по кадрам, на местах «прилетов» возникли пожары.