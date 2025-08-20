В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу

Иллюстративное фото

Утром 20 августа город Дружковка Донецкой области оказался под атакой FPV-дронов.

По сообщению местных жителей, один из беспилотников попал в автомобиль на проспекте Космонавтов. Через некоторое время была атакована автостоянка возле одного из магазинов в центре города — дрон повредил крышу.

Информации о пострадавших к этому часу нет.

По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», в настоящее время дроны продолжают барражировать над разными районами Дружковки.

В местных пабликах появились сообщения, что некоторые магазины и отделения банков на несколько дней временно прекратили работу.

Ранее сообщалось, что во вторник, 19 августа, приблизительно в 16:45, FPV-дрон попал в квартиру девятиэтажного дома по улице Космонавтов в Дружковке. В результате попадания повреждена квартира, пострадавших нет.