В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу

Утром 20 августа город Дружковка Донецкой области оказался под атакой FPV-дронов.
По сообщению местных жителей, один из беспилотников попал в автомобиль на проспекте Космонавтов. Через некоторое время была атакована автостоянка возле одного из магазинов в центре города — дрон повредил крышу.
Информации о пострадавших к этому часу нет.
По сообщению корреспондента «Новостей Донбасса», в настоящее время дроны продолжают барражировать над разными районами Дружковки.
В местных пабликах появились сообщения, что некоторые магазины и отделения банков на несколько дней временно прекратили работу.
Ранее сообщалось, что во вторник, 19 августа, приблизительно в 16:45, FPV-дрон попал в квартиру девятиэтажного дома по улице Космонавтов в Дружковке. В результате попадания повреждена квартира, пострадавших нет.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях