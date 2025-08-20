Оккупанты начали использовать новый дрон с LTE-связью и дистанционным управлением

Российская армия активно применяет на фронте новый БпЛА с LTE-связью и возможностью удаленного управления. Дрон может использоваться как разведывательный или ударный дрон, а также как ложная цель для перегрузки украинской ПВО. Об этом сообщили в пресс-службе ГУР МОУ.
«Эта модификация оборудована камерой и двумя LTE-модемами, которые позволяют передавать видео в реальном времени или в записи через мобильные базовые станции, а также получать команды для корректировки курса. В ударной версии камера (при условии изменения угла обзора) и удаленное управление могут использоваться для наведения на цель оператором по принципу FPV», — говорится в сообщении.
Конструктивно беспилотник имеет фюзеляж типа «дельта-крыло», подобный Shahed-131 (Герань-1), но несколько меньше. Навигация осуществляется помехозащищенной системой спутникового позиционирования с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar.
Почти половина компонентов беспилотника изготовлена в Китае (модули связи, миникомпьютер, регулятор питания, кварцевый генератор).
Двигатель DLE установлен в носовой части фюзеляжа, что делает дрон наиболее похожим на барражирующий боеприпас «Италмас» производства российской Zala group.
