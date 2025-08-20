Удары по пятиэтажкам в Константиновке: под завалами могут находиться четыре человека

Последствия удара по пятиэтажке в Константиновке. Фото: Донецкая ОВА

19 августа в 10:09 российская авиация сбросила четыре авиабомбы ФАБ-250 на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



Повреждены пять многоэтажных домов. В результате авиаудара ранения получил один человек. Есть информация об одном человеке, который, вероятно, находится под завалами поврежденного многоквартирного дома. Продолжается разбор завалов.



В 22:45 оккупанты авиабомбой ФАБ-250 снова ударили по городу. Повреждены пять многоэтажных домов, четыре частных дома, больница, два магазина и кафе. Пострадал один человек. Зафиксировано прямое попадание в подъезд многоквартирного дома. Есть информация о трех гражданских, которые, вероятно, находятся под завалами дома.

Напомним, что вечером 19 августа армия РФ обстреляла больницу в городе Доброполье на Донетчине, в результате чего возник пожар.