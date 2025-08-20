СБУ задержала двух информаторов РФ, которые передавали оккупантам позиции Сил обороны Славянска

СБУ заявила о задержании информаторов РФ, которые могли «сливать» позиции украинских войск

Служба безопасности Украины задержала еще двух российских информаторов, которые передавали оккупантам позиции украинских военных Славянска и шпионили за эшелонами ВСУ. Фигуранты собирали координаты для подготовки ракетно-бомбовых, дроновых и артиллерийских атак РФ по Силам обороны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.



По данным, на Днепропетровщине задержана 20-летняя жительница Синельниковского района, которая отслеживала для россиян транзитные остановки эшелонов ВСУ. В частности, она установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.





Кроме того, в Донецкой области разоблачили информатора, который наводил управляемые авиабомбы и дальнобойную артиллерию захватчиков на позиции Сил обороны Славянска.



Основными целями были укрепрайоны и склады с горючим и боеприпасами украинских войск.



Следователи Службы безопасности сообщили им о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).



Им грозит 8 лет заключения.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на командующего 4-й армией Военно-воздушных сил Южного военного округа РФ, генерал-лейтенанта Николая Гостева.

