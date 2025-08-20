Украинские военные отказываются от «Калашникова» в польза винтовки UAR-15: в чем ее преимущества

Украинские военные стали отдавать предпочтение штурмовой винтовке UAR-15. Кадр из видео

Бойцы ВСУ начали активно использовать штурмовую винтовку UAR-15 — лицензионную версию американской AR-15, производимую в Украине. Военные отмечают, что новое оружие удобнее, точнее и надежнее, чем автоматы Калашникова, которые до сих пор оставались основой стрелкового вооружения армии.

Одной из главных причин перехода на другие винтовки стала изменившаяся тактика войны, сообщает издание Forces News.

Наибольшую угрозу для пехоты представляют беспилотники, и бойцы тренируются использовать UAR-15 не только против наземных целей, но и для сбивания дронов.

«Война сильно изменилась. Теперь самую большую угрозу представляют беспилотники… Мы учимся, как сбивать их с помощью UAR-15, чтобы сделать наши действия более эффективными», — рассказал боец Нацгвардии с позывным «Якудза».

По словам военнослужащих, автоматы Калашникова, находившиеся в распоряжении украинских войск, часто были устаревшими и в плохом состоянии.

Штурмовая винтовка UAR-15 принята на вооружение ВСУ в 2023 году и постепенно заменяет АК, модернизируя армию и переводя ее на стандарты НАТО. По данным Минобороны, винтовка выпускается в нескольких модификациях, имеет ресурс ствола до 10 000 выстрелов, возможность установки глушителя и тактических аксессуаров.

Еще одно преимущество образца — вес. Винтовка легче АК на 600 граммов, что позволяет военнослужащим переносить больше боекомплекта или снаряжения.