Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский

20 августа 2025, 14:59

Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Самыми «горячими» направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, также российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – на Лиманском направлении.

«Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят ответные активные действия», – заявил главком.

Напомним, что ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении.

ТЕГИ

Люди
Александр Сырский
Места
Лиманское направление Покровское направление Новопавловское направление Добропольское направление
Организации
Всу ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
11:11
РФ готовит новый блокпост между Красноперекопском и Армянском
10:26
РФ переводит чаты жителей ВОТ в мессенджер Max для слежки
все новости
16:43
Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
16:17
РФ атаковала Константиновку из РСЗО «Смерч»: трое погибших и четверо раненых
16:11
«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области
15:48
Дональд Туск выступил против выбора Будапешта в качестве места встречи Зеленского и Путина
15:42
В Краматорске возобновят уличное освещение вечером: подробности
15:42
Оккупанты бьют по Константиновке, только за день сбросили 10 авиабомб
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
15:22
Россия готовит «алиби» для новых ударов по Краматорску: в ЦПД рассказали, что известно
14:59
Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
14:21
На Покровском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и укрытие армии РФ
14:00
ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении
13:57
Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине
13:26
В Польше ночью упал и взорвался неизвестный объект
13:08
Украинские военные отказываются от «Калашникова» в польза винтовки UAR-15: в чем ее преимущества
12:39
До минимальных значений за лето упала скорость продвижения войск РФ в Украине
12:32
СБУ задержала двух информаторов РФ, которые передавали оккупантам позиции Сил обороны Славянска
11:53
Удары по пятиэтажкам в Константиновке: под завалами могут находиться четыре человека
11:29
В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу
11:27
Российская авиация сбросила четыре авиабомбы на Константиновку: в городе много повреждений
все новости
ВИДЕО
Российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
20 августа, 16:43
В Андреевке продолжается эвакуация. Фото: скриншот «Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области
20 августа, 16:11
На Покровском направлении Спартан уничтожил склад боеприпасов армии РФ. Фото: скриншот На Покровском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и укрытие армии РФ
20 августа, 14:21
Российская артиллерия на Лиманском направлении. Фото: кадр из видео ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении
20 августа, 14:00
Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине. Фото: скриншот Украинские военные тяжело ранили генерала РФ на Курщине
20 августа, 13:57
Иллюстративное фото В Дружковке FPV-дроны попали в автомобиль и по автостоянке: некоторые магазины и банки временно прекратили работу
20 августа, 11:29
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор