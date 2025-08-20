Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский

Ситуация на Лиманском направлении. Фото: карта DeepState

Самыми «горячими» направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.



По его словам, также российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – на Лиманском направлении.



«Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил россиян, сдерживают их штурмы и иногда проводят ответные активные действия», – заявил главком.

Напомним, что ВСУ дронами уничтожили артиллерию российской армии на Лиманском направлении.