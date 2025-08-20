Россия готовит «алиби» для новых ударов по Краматорску: в ЦПД рассказали, что известно

Огонь РСЗО оккупантов. Фото: Минобороны РФ

Российская пропаганда готовит себе очередное информационное «алиби», распространяя дезинформацию, что Украина якобы «готовит серию ударов по Краматорску, чтобы обвинить в них армию РФ». Об этом сообщили Центре противодействия дезинформации СНБО.



Как отметили в ЦПД, эта информация не имеет ничего общего с действительностью и является типичным приемом российской пропаганды для оправдания собственных военных преступлений и перевода ответственности за них на Украину.



«Именно российская армия наносит целенаправленные террористические удары по гражданским объектам в Украине, пытаясь оправдать их "украинскими провокациями"», – сказали в Центре.

Напомним, что Россия распространяет фейк о мэре Курахово Романе Падуне.