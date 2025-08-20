Дональд Туск выступил против выбора Будапешта в качестве места встречи Зеленского и Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Polskie Radio

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Будапешт, по его мнению, будет не лучшим выбором для проведения встречи президентов Украины и РФ.

«Возможно, не все это помнят, но в 1994 году Украина уже получала гарантии территориальной целостности от США, России и Великобритании. В Будапеште. Возможно, я суеверен, но на этот раз я бы постарался найти другое место», — написал Туск в соцсети X.

Подготовку встречи Путина и Зеленского анонсировал президент США Дональд Трамп после встречи с президентом Украины в Белом доме 18 августа.

Напомним, ранее сообщалось, что переговоры могут провести в Венгрии. Президент Франции заявил, что лично он поддерживает проведение встречи в Женеве.

Официально РФ не подтверждала согласие Путина на встречу с Зеленским. Однако AFP со ссылкой на источники сообщило, что президент РФ предложил провести переговоры в Москве.