Оккупанты бьют по Константиновке, только за день сбросили 10 авиабомб

В прифронтовой Константиновке остаются около 6800 человек. Только за 19 августа россияне сбросили 10 фугасных авиационных бомб на город. Кроме того, армия РФ использует FPV-дроны и ствольную артиллерию. Об этом рассказал начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По его словам, ситуация в прифронтовом городе очень сложная, также оккупанты контролируют подъездные пути.



«Обстановка очень сложная. Органы власти, подразделения ГСЧС и полиции каждый день работают с людьми, чтобы они выехали из города. Однако люди выезжают медленно», — заявил начальник администрации.



Стоит отметить, что шелтеры с переселенцами в Павлограде переполнены. Сейчас жители Донецкой области эвакуируются в город Лозовая (Харьковская область).



Ранее мы писали, что с 20 августа 2025 года в городе Константиновка Донецкой области прекращают работу отделения «Укрпочты».

