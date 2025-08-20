Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

В Краматорске возобновят уличное освещение вечером: подробности

20 августа 2025, 15:42

Уличное освещение в Краматорске. Фото: Краматорский горсовет Уличное освещение в Краматорске. Фото: Краматорский горсовет

20 августа состоялось оперативное совещание по состоянию жилищно-коммунального хозяйства города Краматорск Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.

На совещании отдельно рассмотрели вопросы внешнего освещения. С 1 сентября планируется постепенно возобновить работу систем уличного освещения в вечернее время – от наступления сумерек и до начала комендантского часа. В утреннее время суток включение освещения пока не предполагается.

