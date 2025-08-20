Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

20 августа 2025, 17:55

Фермер из Донецкой области оказался российским шпионом

Житель Донетчины шпионил в пользу российских спецслужб. Фото: Донецкая областная прокуратура Житель Донетчины шпионил в пользу российских спецслужб. Фото: Донецкая областная прокуратура

В Донецкой области вынесен приговор мужчине, который работал на российские спецслужбы. Жителя села Комышеваха приговорили к 15 годам лишения свободы за сотрудничество с фсб и хранение боеприпасов. Такое решение принял суд по материалам Донецкой областной прокуратуры.

История началась в ноябре 2024 года. Работник одного из фермерских хозяйств завел переписку в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». Там он познакомился с женщиной, которая оказалась сотрудницей ФСБ. Общение быстро переросло в вербовку: россиянка поручила ему собирать информацию о передвижении украинских военных.

С этого момента сельский житель стал агентом ФСБ. Он отслеживал военную технику в Краматорском районе, фиксировал, где именно размещаются подразделения Сил обороны в Дружковке и соседних населенных пунктах. Более того, передавал координаты гражданских объектов, прекрасно понимая, что это может привести к обстрелам и гибели мирных жителей.

Правоохранители раскрыли его деятельность и задержали. При обыске на территории домовладения нашли два магазина к автомату Калашникова, заряженные шестью десятками патронов.

Суд признал его виновным. До оглашения приговора он находился под стражей, а теперь проведет 15 лет за решеткой — с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала двух информаторов РФ, которые передавали оккупантам позиции Сил обороны Славянска.

