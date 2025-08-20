CNN: Кремль готов к переговорам, но без участия Путина

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

20 августа 2025, 18:37

Президент РФ Владимир Путин не собирается встречаться с Владимиром Зеленским ни сейчас, ни в будущем, сообщает CNN. В Кремле заявили, что для возможных переговоров могут быть направлены помощник президента Юрий Ушаков или глава МИД Сергей Лавров. Лавров подчеркнул, что «любые контакты должны быть тщательно подготовлены», что на языке Москвы означает отсутствие готовности к саммиту на высшем уровне.

По мнению экспертов, Путин не считает встречу с украинским лидером ключевой, ведь для него война — это прежде всего конфронтация с Западом. При этом Кремль продолжает выдвигать требования, неприемлемые для Украины, в том числе проведение выборов до заключения мирного договора.

В издании подчеркивается, что Россия может согласиться только на переговоры в расширенном формате с участием Лаврова или Ушакова, но не на прямой саммит Путина и Зеленского, чтобы «не рисковать попасть в “засаду”, встретившись с Зеленским, и получить отказ по всем своим требованиям».

Напомним, во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом глава Кремля Владимир Путин предложил встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

