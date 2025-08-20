Марьяна Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая. Фото: Facebook

Народная депутат Марьяна Безуглая заявила, что подает в суд, оспаривая решение Регламентного комитета Верховной Рады об ее отстранении от участия в заседаниях. Об этом депутат написала на своей странице в Facebook.

По словам Безуглой, комитет уже в третий раз рассматривал один и тот же вопрос об ее удалении из зала парламента «за позицию». Нардеп подчеркнула, что ее действия не выходили за рамки демократического процесса.



«Меня обвиняют в том, что я якобы мешала работе депутатов, снимая заседание Рады в день, когда были официально разрешены прямые трансляции. Но к коллегам, которые годами ведут стримы, вопросов нет. Также утверждают, что я мешала, держа табличку "Влада — це народ". При этом блокирования трибуны и массовые акции с плакатами от "Европейской солидарности" или "Голоса" никого не смущают», — отметила депутат.

Она добавила, что Верховная Рада всегда была местом острых дискуссий, криков и даже драк, и это воспринималось как часть политического процесса. При этом два предыдущих случая отстранения депутатов текущего созыва суд уже признал незаконными. Безуглая также заявила о «двойных стандартах» в парламенте, напомнив, что экс-нардепов от ОПЗЖ никто не пытался отстранять, а депутаты, находящиеся под следствием за коррупцию, продолжают спокойно посещать заседания.

Регламентный комитет 20 сентября поддержал инициативу об отстранении Марьяны Безуглой за «систематическое нарушение регламента и антисоциальное поведение». Теперь решение должен рассмотреть зал парламента — голосование запланировано на 21 сентября.