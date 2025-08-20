Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Полицейские уговорили пожилую пару покинуть разрушенный дом под Запорожьем

20 августа 2025, 21:10

Полицейские уговорили пожилую пару покинуть разрушенный дом под Запорожьем

Эвакуация под Запорожьем. Скриншот видео Нацполиции Украины Эвакуация под Запорожьем. Скриншот видео Нацполиции Украины

На Запорожье правоохранители продолжают вывозить жителей из прифронтовых населенных пунктов.

«Бабушка, пожалуйста. Хотя бы сегодня. Поехали», — просит полицейский. Он стоит в полуразрушенном доме, неподалеку слышны удары вражеской артиллерии. Перед ним — пожилая пара, которая сопротивляется не из упрямства, а из боли: как покинуть дом, где прошла целая жизнь?

Несмотря на это, полицейским удается убедить четверых местных жителей согласиться на эвакуацию из села Приморское, от которого остались руины. Люди забирают с собой двух рыжих собак — Кнопу и Клепу, которых называют своими «талисманами».

Правоохранители под обстрелами и без помощи GPS-навигации доставляют эвакуированных в безопасное место.

Напомним, полицейский экипаж «Белые ангелы» эвакуировал пятерых детей из села Андреевка Донецкой области.

ТЕГИ

Места
Запорожский район село Приморское
Прочее
Эвакуация
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
12:07
В Луганске сжигают украинские книги, но преподаватели сохраняют литературу тайно
17:23
Из плена вернулся командир тральщика «Геническ» Александр Бойчук
14:05
В оккупированном Севастополе рухнул подъемный кран: погиб человек
все новости
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
21:59
Без инвестиций и окончания войны молодежь не вернется в Украину — Воскобойник
21:10
Полицейские уговорили пожилую пару покинуть разрушенный дом под Запорожьем
20:22
Ситуация под Добропольем стабилизирована: враг окружен и отрезан от снабжения
19:32
Марьяна Безуглая подает в суд на Регламентный комитет ВР
18:37
CNN: Кремль готов к переговорам, но без участия Путина
17:55
Фермер из Донецкой области оказался российским шпионом
17:22
Глава МИД РФ заявил, что среди гарантов безопасности должен быть Китай
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
16:43
Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
16:17
РФ атаковала Константиновку из РСЗО «Смерч»: трое погибших и четверо раненых
16:11
«Белые ангелы» эвакуировали пятерых детей из села Андреевка Донецкой области
15:48
Дональд Туск выступил против выбора Будапешта в качестве места встречи Зеленского и Путина
15:42
В Краматорске возобновят уличное освещение вечером: подробности
15:42
Оккупанты бьют по Константиновке, только за день сбросили 10 авиабомб
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
15:22
Россия готовит «алиби» для новых ударов по Краматорску: в ЦПД рассказали, что известно
14:59
Российская армия усиливает давление на севере Донецкой области – Сырский
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
14:21
На Покровском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов и укрытие армии РФ
все новости
ВИДЕО
Иллюстративное фото Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
20 августа, 22:29
Без инвестиций и окончания войны молодежь не вернется в Украину — Воскобойник Без инвестиций и окончания войны молодежь не вернется в Украину — Воскобойник
20 августа, 21:59
Эвакуация под Запорожьем. Скриншот видео Нацполиции Украины Полицейские уговорили пожилую пару покинуть разрушенный дом под Запорожьем
20 августа, 21:10
Скриншот видео Ситуация под Добропольем стабилизирована: враг окружен и отрезан от снабжения
20 августа, 20:22
Скриншот из видео Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
20 августа, 17:15
Российский танк на Краматорском направлении. Фото: кадр из видео Украинская армия поразила танк и уничтожила пехоту российских войск на Краматорском направлении
20 августа, 16:43

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор