Полицейские уговорили пожилую пару покинуть разрушенный дом под Запорожьем

На Запорожье правоохранители продолжают вывозить жителей из прифронтовых населенных пунктов.



«Бабушка, пожалуйста. Хотя бы сегодня. Поехали», — просит полицейский. Он стоит в полуразрушенном доме, неподалеку слышны удары вражеской артиллерии. Перед ним — пожилая пара, которая сопротивляется не из упрямства, а из боли: как покинуть дом, где прошла целая жизнь?



Несмотря на это, полицейским удается убедить четверых местных жителей согласиться на эвакуацию из села Приморское, от которого остались руины. Люди забирают с собой двух рыжих собак — Кнопу и Клепу, которых называют своими «талисманами».



Правоохранители под обстрелами и без помощи GPS-навигации доставляют эвакуированных в безопасное место.

