Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС

Иллюстративное фото

В районе Станицы Луганской разгорелся крупный лесной пожар, площадь возгорания превысила 500 гектаров.



По данным оккупационного «МЧС по ЛНР», огонь охватил 502 гектара, из которых свыше 430 гектаров составляют лесные массивы. В результате пострадали 306 строений — дачные домики, хозяйственные постройки, бытовки и сараи.



Пожар тушат 458 человек и 58 единиц техники, включая подразделения МЧС РФ, работников лесного хозяйства и представителей оккупационной администрации. Хотя распространение огня удалось сдержать, пожар до сих пор не ликвидирован.



В регионе введен режим чрезвычайной ситуации. Около 60 человек были эвакуированы. Местные жители сообщают о перебоях с электричеством и отсутствием доступа к интернету.