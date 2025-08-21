СБУ наградили за операцию, уничтожившую треть стратегической авиации РФ

СБУ получила награду «Национальная легенда Украины» за операцию «Паутина». Фото: Служба безопасности Украины

Операцию, в ходе которой были поражены 41 самолет стратегической авиации России, отметили на государственном уровне. Коллектив Службы безопасности Украины получил президентскую награду «Национальная легенда Украины» за спецоперацию СБУ «Паутина».



Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что «Паутина» стала доказательством возможностей украинских спецслужб и всей страны. Он выразил благодарность всем, кто защищает интересы государства.



«Мы благодарны нашим воинам за то, что защищают Украину», — отметил Зеленский во время церемонии награждения.



В СБУ напомнили, что операция «Паутина» состоялась 1 июня 2025 года. С помощью специальных FPV-дронов было выведено из строя 34% стратегической авиации РФ, применявшейся для ударов по Украине. Общий ущерб России оценен более чем в 7 млрд долларов США.

Напомним, Россия отреагировала на операцию «Паутина», «спрятав» свои бомбардировщики на Дальнем Востоке.