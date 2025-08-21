Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар

После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. Фото: ASTRA

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Новошахтинск Ростовской области Россия, после чего начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщают местные каналы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что «в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы».

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод специализируется на производстве мазута, печного, судового, и дизельного топлива, прямогонного бензина.

В сети сообщили, что на месте удара вспыхнул сильный пожар.

«ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар», — написало издание ASTRA.

По данным медиа, по меньшей мере 5 взрывов прозвучало над городом Новошахтинск, где работает НПЗ. Также в сети показали кадры последствий атаки БпЛА.

OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а также тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Подтверждение атаки по Новошахтинском НПЗ от украинских военных еще не поступало.

Напомним, ночью 21 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: под ударом оказался, в частности Севастополь, где прогремела серия мощных взрывов. В сети местные жители сообщали о вероятной атаке на пункт дислокации российских военных.