Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар

21 августа 2025, 11:25

Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар

После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. Фото: ASTRA После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. Фото: ASTRA

Ночью 21 августа беспилотники атаковали Новошахтинск Ростовской области Россия, после чего начался пожар на местном нефтеперерабатывающем заводе. Об этом сообщают местные каналы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что «в Новошахтинске на одном из промышленных предприятий произошло возгорание. Предварительно, никто из людей не пострадал. На месте работают экстренные службы».

Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод специализируется на производстве мазута, печного, судового, и дизельного топлива, прямогонного бензина. 

В сети сообщили, что на месте удара вспыхнул сильный пожар.

«ВСУ ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области. Начался пожар», — написало издание ASTRA.

По данным медиа, по меньшей мере 5 взрывов прозвучало над городом Новошахтинск, где работает НПЗ. Также в сети показали кадры последствий атаки БпЛА.

OSINT-каналы отмечают, что Новошахтинский НПЗ в Ростовской области находился под обороной нескольких российских зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь», а также тактического зенитного ракетного комплекса «Тор».

Подтверждение атаки по Новошахтинском НПЗ от украинских военных еще не поступало.

Напомним, ночью 21 августа беспилотники атаковали временно оккупированный Крым: под ударом оказался, в частности Севастополь, где прогремела серия мощных взрывов. В сети местные жители сообщали о вероятной атаке на пункт дислокации российских военных.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Пожар Нпз Ростовская область Новошахтинск атака дронов
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:10
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
13:12
Оккупационные власти Донетчины снизили тарифы на воду, но не в Мариуполе
все новости
12:53
Суд по делу бывшей главы Славянска перенесли: врачи не дали заключения о ее состоянии
12:14
На трассе Дружковка – Краматорск российский FPV-дрон попал в грузовик
12:00
Зеленский ответил, сколько времени понадобится России, чтобы полностью захватить Донбасс
11:44
В Лозовой открылся транзитный центр для эвакуированных из Донецкой области
11:37
Армия РФ за три дня потеряла более двух сотен солдат на Добропольском направлении – ВСУ
11:25
Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар
10:57
Украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем – Зеленский
10:27
В результате атаки РФ во Львове повреждены десятки домов, есть погибший и раненые
09:54
СБУ наградили за операцию, уничтожившую треть стратегической авиации РФ
09:45
DeepState: Армия РФ продвинулась возле пяти населенных пунктов — в Донецкой и Днепропетровской областях
09:35
Российская авиация сбросила авиабомбу на Краматорск: есть раненый
09:19
«Азов» не дал российским войскам закрепиться в Катериновке на Торецком направлении
09:14
В Украине поезда опаздывают более чем на две часа
08:55
ГУР ракетой потопило катер российской армии в Черном море: весь экипаж уничтожен
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:45
Россия атаковала Константиновку, Доброполье, Славянск: погибшие, раненые, десятки разрушений
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
07:58
Россия нанесла ракетный удар по Украине: повреждено газохранилище в Павлограде и завод в Мукачево
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
все новости
ВИДЕО
После атаки беспилотников на нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области России вспыхнул сильный пожар. Фото: ASTRA Дроны ударили по НПЗ в Новошахтинске Ростовской области: там вспыхнул пожар
21 августа, 11:25
Уничтоженная российская бронетехника в Катериновке. Фото: кадр из видео «Азов» не дал российским войскам закрепиться в Катериновке на Торецком направлении
21 августа, 09:19
Катер российской армии в Черном море. Фото: кадр из видео ГУР ракетой потопило катер российской армии в Черном море: весь экипаж уничтожен
21 августа, 08:55
Иллюстративное фото В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
21 августа, 08:54
Предварительно, дроны ударили по воинской части в оккупированном Севастополе. Фото: Exilenova+ Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
21 августа, 08:30
Атака дрона в Кировском районе Донецка. Фото из соцсетей В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
20 августа, 23:14

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор