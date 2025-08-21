Украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем – Зеленский

Украинская армия уничтожает российских военных, которые просочились через линии обороны на Добропольском направлении. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».
По его словам, там уничтожены около 90% оккупантов.
«Также в Донецкой области восстанавливает положение 54-я механизированная бригада ВСУ. Есть хорошие результаты в Луганской области», – отметил Зеленский.
Напомним, что украинская армия «срезала» выступ российских войск под Добропольем.