Украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем – Зеленский

Ситуация под Добропольем. Фото: карта DeepState

Украинская армия уничтожает российских военных, которые просочились через линии обороны на Добропольском направлении. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



По его словам, там уничтожены около 90% оккупантов.



«Также в Донецкой области восстанавливает положение 54-я механизированная бригада ВСУ. Есть хорошие результаты в Луганской области», – отметил Зеленский.

Напомним, что украинская армия «срезала» выступ российских войск под Добропольем.