Армия РФ за три дня потеряла более двух сотен солдат на Добропольском направлении – ВСУ

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта Генштаба ВСУ

Силы обороны Украины продолжают стабилизационные мероприятия на Добропольском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



По данным ГШ, в результате совместных действий частей и подразделений ВСУ и НГУ, входящих в состав 1-го корпуса «Азов» НГУ, российская армия несет существенные потери. Только за последние три дня безвозвратные потери российских оккупантов составили 206 солдат, санитарные потери – 73, пленные – один.



«Также оккупанты потеряли значительное количество техники и вооружения. За этот период уничтожены и повреждены: три танка, три боевых бронированных машины, 12 пушек, 24 единицы автотехники и мототехники, 35 БПЛА разных типов», – отметили в Генштабе.

Напомним, что украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем.