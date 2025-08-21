Зеленский ответил, сколько времени понадобится России, чтобы полностью захватить Донбасс

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Россия сейчас в общей сложности контролирует где-то 67-69% Донецкой области. Об этом на встрече с журналистами сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает «Интерфакс-Украина».



То есть, по его словам, за почти четыре года полномасштабной войны россияне оккупировали треть Донецкой области.



«Рассказы, что до конца года они оккупируют наш Донбасс – это все болтовня. То есть, чтобы оккупировать наш Донбасс, им нужно еще четыре года», – заявил Зеленский.

Напомним, что украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под городом Доброполье на Донетчине.