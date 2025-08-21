На трассе Дружковка – Краматорск российский FPV-дрон попал в грузовик

Российский FPV-дрон попал в грузовик на трассе Дружковка — Краматорск. Фото: Дружковка инфо/Тelegram

В четверг, 21 августа, российский FPV-дрон попал в грузовик на трассе Дружковка – Краматорск. Об этом сообщил телеграм-канал «Дружковка инфо».

Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, сегодня утром канал опубликовал фото черного столба дыма, который поднимается в Дружковке. О причинах возгорания информации пока нет.

Также сообщается, что автобус в поселок Старорайск из Дружковки до конца текущей недели курсировать не будет. Об этом уведомил перевозчик.

Как сообщила сегодня полиция Донецкой области, 20 августа Дружковку российские военные обстреляли четырьмя FPV-дронами: повредили многоквартирный дом, торговый центр, 2 гражданских автомобиля. В Иванополье дроны повредили 8 частных домов.

Ранее мы сообщали, что утром 20 августа город Дружковка Донецкой области оказался под атакой FPV-дронов. По информации от местных жителей, один из беспилотников попал в автомобиль на проспекте Космонавтов. Через некоторое время была атакована автостоянка возле одного из магазинов в центре города — дрон повредил крышу.