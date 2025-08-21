Суд по делу бывшей главы Славянска перенесли: врачи не дали заключения о ее состоянии

Неля Штепа

В Киевском районном суде Полтавы 19 августа состоялось заседание по делу Нели Штепы (Супрун), бывшего мэра Славянска, которую обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. На слушание Штепа не явилась, ее адвокаты участвовали дистанционно через видеоконференцию.

Об этом со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру сообщает «Суспільне Донбас». Как рассказала изданию 20 августа спикер Харьковской областной прокуратуры Валерия Чирина, суд обязал врачей КНП «Городская больница №2» Краматорского горсовета провести медицинское обследование Штепы и предоставить заключение о ее состоянии здоровья и возможности присутствовать на заседаниях, в том числе в онлайн-режиме.



Однако в суд из больницы поступил лишь список заболеваний подсудимой. Врачи пояснили, что не могут дать заключение о ее способности участвовать в процессе, поскольку это выходит за рамки их компетенции. Из-за этого слушание перенесли на 27 августа 2025 года, говорится в сообщении.

Напомним, в июле Киевский райсуд Полтавы обязал провести медобследование Нели Штепы.