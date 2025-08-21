Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы

21 августа 2025, 16:55

Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы

Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России

По информации из телеграм-каналов, утром 20 августа ВСУ нанесли удар по дислокации российских дроноводов в лагере «Солнышко», который находится в урочище Большой Туровец Обоянского района Курской области России. 

«Это сегодня в 5:15 утра, погибли наши птичники в Обоянском районе Курской области, на территории бывшего детского лагеря “Солнышко”. Светлая память героям», — написал Z-канал Zov Шкипера.

Также об ударе по Обоянскому району написал «Северный канал» и украинский журналист Денис Казанский. Последний опубликовал фото якобы удара по лагерю. 

Координаты дроноводов могла неспециально «слить» волонтерка Маргарита Кривцова, которая публиковала видео передачи помощи военным в этой локации, убеждены в телеграм-каналах. 

Сама Маргарита в своей группе VK написала, что это «дезинформация», все живы и ничего не произошло. При этом у нее же в комментариях некоторые пользователи утверждают, что прилет все же был.

Подтверждений этой информации нет.

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Другое
Россия Удар Всу Курская область операторы БПЛА
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
16:23
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
все новости
17:30
Российская телеведущая утверждает, что главком ВСУ Сырский попросил главу Минздрава РФ спасти живущего в России отца
17:27
Из оккупации вернули пятерых украинцев: среди них — младенец
17:02
Офис президента Украины: одним из сценариев завершения войны может быть заморозка конфликта
16:55
Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
16:52
Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ
16:51
Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между РФ и Украиной — The Guardian
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
16:05
Оккупанты ударили по американскому заводу Flex в Мукачево: количество пострадавших возросло до 19
16:04
Войска России ударили по городу Белозерское под Добропольем: возник пожар, есть пострадавший
15:54
Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
15:49
Давление россиян на север Донецкой области: в ВСУ рассказали о ситуации на этом направлении
15:37
Владимир Зеленский отверг предложение РФ включить Китай в число гарантов безопасности Украины
15:26
Российские войска постоянно пытаются проникнуть в Покровск – ВСУ
15:06
Нацгвардия уничтожила российский ЗРК на Запорожском направлении
14:23
Российская авиация сбросила более 10 авиабомб на Константиновку: в городе много повреждений, есть раненый
14:04
В Италии задержали украинца, якобы причастного к подрывам «Северных потоков» — Spiegel
13:57
ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины
13:41
Верховная Рада рассмотрит инициативу по изменению админграниц Донецкой и Луганской областей
12:53
Суд по делу бывшей главы Славянска перенесли: врачи не дали заключения о ее состоянии
12:14
На трассе Дружковка – Краматорск российский FPV-дрон попал в грузовик
все новости
ВИДЕО
Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
21 августа, 16:55
Макеевский родничок. Скриншот из видео Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
21 августа, 16:16
В оккупированном Крыму бойцы ССО железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Фото: пресс-служба ССО Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
21 августа, 15:54
ЗРК «С-300В». Скриншот из видео Нацгвардия уничтожила российский ЗРК на Запорожском направлении
21 августа, 15:06
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Толстом. Фото: кадр из видео ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины
21 августа, 13:57
Славянск, Донецкая область Верховная Рада рассмотрит инициативу по изменению админграниц Донецкой и Луганской областей
21 августа, 13:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор