Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы

Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России

По информации из телеграм-каналов, утром 20 августа ВСУ нанесли удар по дислокации российских дроноводов в лагере «Солнышко», который находится в урочище Большой Туровец Обоянского района Курской области России.

«Это сегодня в 5:15 утра, погибли наши птичники в Обоянском районе Курской области, на территории бывшего детского лагеря “Солнышко”. Светлая память героям», — написал Z-канал Zov Шкипера.

Также об ударе по Обоянскому району написал «Северный канал» и украинский журналист Денис Казанский. Последний опубликовал фото якобы удара по лагерю.

Координаты дроноводов могла неспециально «слить» волонтерка Маргарита Кривцова, которая публиковала видео передачи помощи военным в этой локации, убеждены в телеграм-каналах.

Сама Маргарита в своей группе VK написала, что это «дезинформация», все живы и ничего не произошло. При этом у нее же в комментариях некоторые пользователи утверждают, что прилет все же был.

Подтверждений этой информации нет.