Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между РФ и Украиной — The Guardian

Трамп на данный момент отстраняется от мирных переговоров между РФ и Украиной. Фото: Reuters

Президент Америки Дональд Трамп пока отступает от мирных переговоров между Россией и Украиной. Трехсторонняя встреча состоится после того, как встретятся президент Украины Владимир Зеленский и глава Кремля Владимир Путин. Об этом передает издание The Guardian.



По словам чиновников Белого дома, Трамп уверен, что на пути к завершению войны в Украине остается двусторонняя встреча Зеленского и Путина.



В телефонном интервью с ведущим ток-шоу Марком Левином на канале WABC Трамп также заявил, что, по его мнению, Путину и Зеленскому было бы лучше встретиться без него. «Я просто хочу посмотреть, что произойдет на встрече. Они сейчас все готовят, и мы посмотрим, что из этого получится».



Ранее мы писали, что встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, которую после саммита в Вашингтоне анонсировал Дональд Трамп, может состояться в Венгрии.

