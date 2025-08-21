Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ

21 августа 2025, 16:52

Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска не смогли эффективно закрепиться под городом Доброполье Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.

По его словам, оккупанты не смогли эффективно подтянуть туда подкрепление.

«А почему не смогли? Потому что они первую линию не прорывали, а обходили. Соответственно, подкреплению пришлось бы идти через ту же первую линию украинских укреплений и тоже пытаться прорываться с такими же потерями. То есть эта тактика себя эффективной не показала», – отметил Трегубов.

Напомним, что украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем.

ТЕГИ

Места
Виктор Трегубов
Места
Добропольское направление
Организации
ВС РФ
Прочее
Война ситуация на фронте Наступление РФ
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
16:23
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
07:29
В Донецке обстреляли место расквартирования российских войск
все новости
17:30
Российская телеведущая утверждает, что главком ВСУ Сырский попросил главу Минздрава РФ спасти живущего в России отца
17:27
Из оккупации вернули пятерых украинцев: среди них — младенец
17:02
Офис президента Украины: одним из сценариев завершения войны может быть заморозка конфликта
16:55
Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
16:52
Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ
16:51
Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между РФ и Украиной — The Guardian
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
16:05
Оккупанты ударили по американскому заводу Flex в Мукачево: количество пострадавших возросло до 19
16:04
Войска России ударили по городу Белозерское под Добропольем: возник пожар, есть пострадавший
15:54
Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
15:49
Давление россиян на север Донецкой области: в ВСУ рассказали о ситуации на этом направлении
15:37
Владимир Зеленский отверг предложение РФ включить Китай в число гарантов безопасности Украины
15:26
Российские войска постоянно пытаются проникнуть в Покровск – ВСУ
15:06
Нацгвардия уничтожила российский ЗРК на Запорожском направлении
14:23
Российская авиация сбросила более 10 авиабомб на Константиновку: в городе много повреждений, есть раненый
14:04
В Италии задержали украинца, якобы причастного к подрывам «Северных потоков» — Spiegel
13:57
ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины
13:41
Верховная Рада рассмотрит инициативу по изменению админграниц Донецкой и Луганской областей
12:53
Суд по делу бывшей главы Славянска перенесли: врачи не дали заключения о ее состоянии
12:14
На трассе Дружковка – Краматорск российский FPV-дрон попал в грузовик
все новости
ВИДЕО
Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
21 августа, 16:55
Макеевский родничок. Скриншот из видео Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
21 августа, 16:16
В оккупированном Крыму бойцы ССО железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Фото: пресс-служба ССО Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
21 августа, 15:54
ЗРК «С-300В». Скриншот из видео Нацгвардия уничтожила российский ЗРК на Запорожском направлении
21 августа, 15:06
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Толстом. Фото: кадр из видео ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины
21 августа, 13:57
Славянск, Донецкая область Верховная Рада рассмотрит инициативу по изменению админграниц Донецкой и Луганской областей
21 августа, 13:41

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор