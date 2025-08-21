Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ

Ситуация на Добропольском направлении. Фото: карта DeepState

Российские войска не смогли эффективно закрепиться под городом Доброполье Донецкой области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупанты не смогли эффективно подтянуть туда подкрепление.



«А почему не смогли? Потому что они первую линию не прорывали, а обходили. Соответственно, подкреплению пришлось бы идти через ту же первую линию украинских укреплений и тоже пытаться прорываться с такими же потерями. То есть эта тактика себя эффективной не показала», – отметил Трегубов.

Напомним, что украинская армия уничтожила около 90% российских военных, которые прорвались под Добропольем.