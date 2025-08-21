Российская телеведущая утверждает, что главком ВСУ Сырский попросил главу Минздрава РФ спасти живущего в России отца

Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

21 августа 2025, 17:30

Фото родителей главкома ВСУ Александра Сырского взято из телеграм-канала Анны Прохоровой Фото родителей главкома ВСУ Александра Сырского взято из телеграм-канала Анны Прохоровой

Ведущая российского пропагандистского телеканала ТВЦ Анна Прохорова утверждает, что главком ВСУ Александр Сырский написал письмо главе Минздрава РФ Мурашко с «личной просьбой спасти отца», который проживает в России и в возрасте 86 лет попал в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным Прохоровой, у 86-летнего Станислава Сырского «заболевание головного мозга, обострившееся после коронавируса», и прогнозы выздоровления были «плохие».

Прохорова утверждает, что «очень личное» письмо, написанное от руки главкомом ВСУ Сырским, передали через закрытые дипломатические каналы министру здравоохранения РФ.

После чего российские врачи «вытащили деда», подключив лучших специалистов-нейрохирургов и вирусологов, а Сырский оплатил все их услуги. В ближайшие дни отец главкома ВСУ вернется домой, во Владимир.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

«Причем на мой вопрос — общался ли как-то Сырский с отцом или мамой, бывшей всё время при отце, мне сказали, что нет. Либо не знают, поговорить без свидетелей по телефону не так-то сложно, либо разногласия слишком велики, чтобы решиться на личную беседу. Но как сын Сырский сделал всё, что мог. Удивил», — резюмировала Прохорова в своем телеграм-канале. 

Родители Сырского живут во Владимирской области России. Его отец — ветеран Вооруженных сил СССР и РФ. По данным российских СМИ, отец главкома ВСУ поддерживает политику России и Владимира Путина, и не поддерживает отношения с сыном с начала полномасштабного вторжения.

