Удар по 5-этажному дому в Доброполье: спасатели достали тело погибшей из-под завалов

Россияне атаковали Доброполье. Фото: ГСЧС

Во вторник, 19 августа, российские войска атаковали Доброполье Донецкой области. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.



«В Доброполье во время аварийно-спасательных и поисковых работ на 2-м этаже частично разрушенного 5-этажного дома спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины 1944 года рождения», — говорится в сообщении.



Спасатели разобрали 850 кг строительных конструкций. Поисково-спасательные работы завершены.



Ранее мы писали, что утром 19 августа российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке города Доброполье. Из заблокированной квартиры на третьем этаже бойцы ГСЧС достали мужчину, который умер во время транспортировки в карете скорой медицинской помощи.

