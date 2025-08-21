Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Удар по 5-этажному дому в Доброполье: спасатели достали тело погибшей из-под завалов

21 августа 2025, 18:00

Удар по 5-этажному дому в Доброполье: спасатели достали тело погибшей из-под завалов

Россияне атаковали Доброполье. Фото: ГСЧС Россияне атаковали Доброполье. Фото: ГСЧС

Во вторник, 19 августа, российские войска атаковали Доброполье Донецкой области. Спасатели достали из-под завалов тело погибшей женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

«В Доброполье во время аварийно-спасательных и поисковых работ на 2-м этаже частично разрушенного 5-этажного дома спасатели обнаружили и изъяли из-под завалов тело погибшей женщины 1944 года рождения», — говорится в сообщении.

Спасатели разобрали 850 кг строительных конструкций. Поисково-спасательные работы завершены.

Ранее мы писали, что утром 19 августа российские войска нанесли авиаудар по жилой застройке города Доброполье.  Из заблокированной квартиры на третьем этаже бойцы ГСЧС достали мужчину, который умер во время транспортировки в карете скорой медицинской помощи. 

Победим цензуру вместе!

Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях

ТЕГИ

Места
Доброполье Донецкая область
Организации
ГСЧС в Донецкой области гсчс
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
08:54
В оккупированном Донецке дрон попал в частный дом: возник пожар
08:30
Оккупированный Севастополь был атакован беспилотниками: местные пишут об ударе по воинской части
23:14
В Кировском районе Донецка после атаки дрона загорелся промышленный объект
22:29
Из-за пожара в районе оккупированной Станицы Луганской введен режим ЧС
17:15
Дефицит бензина охватил захваченный Донбасс
15:29
Оккупированное Енакиево накрыла пыль от местного завода — ФОТО
14:56
В оккупации — смертельное ДТП с участием российских военных
20:02
Российский пропагандист едва не лишился глаз из-за воды в Донецке
16:23
От «города роз» до пакетов в унитазах: хроники водной катастрофы в Донецке онлайн (обновляется)
15:18
Дроны СБУ поразили два склада боеприпасов оккупантов на захваченной Луганщине
14:09
На оккупированной Луганщине растет лесной пожар: местные спасатели не справляются
13:35
Коррупция и «ЛНР»: за что уволили главу оккупированного Айдара
13:21
Оккупанты разграбили музеи на захваченной части Донбасса
13:17
На оккупированной Донетчине планировали опреснять воду из Азовского моря: не получилось
12:31
Силы обороны уничтожили грузовой поезд РФ с цистернами под Запорожьем
16:35
На оккупированной Луганщине горит лес — огонь подобрался к дачам (дополнено)
15:34
В оккупированном Енакиево сгорела АЗС: оккупанты заявили об атаке дрона
11:16
Пушилин снова пообещал наладить подачу воды, но проблема не решается
все новости
21:29
В течение ближайших двух недель станет известно, будет ли мир в Украине — Трамп
20:59
Зеленский подписал закон: военные получат дополнительные 14 дней отдыха
20:30
Эту войну нужно заканчивать. Путин ничего не понимает, кроме силы и давления — Зеленский
20:13
«ДНР» обещает воду жителям оккупации только после захвата всей Донецкой области
19:26
Донецкая ОВА выделила почти 30 миллионов для военных из областного бюджета
18:34
ВСУ зачистили шесть населенных пунктов и уничтожили сотни оккупантов: Сырский рассказал о ситуации на Добропольском выступе
18:00
Удар по 5-этажному дому в Доброполье: спасатели достали тело погибшей из-под завалов
17:30
Российская телеведущая утверждает, что главком ВСУ Сырский попросил главу Минздрава РФ спасти живущего в России отца
17:27
Из оккупации вернули пятерых украинцев: среди них — младенец
17:02
Офис президента Украины: одним из сценариев завершения войны может быть заморозка конфликта
16:55
Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
16:52
Российская армия на смогла закрепиться под Добропольем – ВСУ
16:51
Трамп на данный момент отступает от мирных переговоров между РФ и Украиной — The Guardian
16:16
Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
16:05
Оккупанты ударили по американскому заводу Flex в Мукачево: количество пострадавших возросло до 19
16:04
Войска России ударили по городу Белозерское под Добропольем: возник пожар, есть пострадавший
15:54
Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
15:49
Давление россиян на север Донецкой области: в ВСУ рассказали о ситуации на этом направлении
15:37
Владимир Зеленский отверг предложение РФ включить Китай в число гарантов безопасности Украины
15:26
Российские войска постоянно пытаются проникнуть в Покровск – ВСУ
все новости
ВИДЕО
Телеграм-каналы сообщили об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области России Об ударе по дислокации операторов дронов в Курской области РФ сообщили телеграм-каналы
21 августа, 16:55
Макеевский родничок. Скриншот из видео Макеевский родничок пересох: символ города остался без воды
21 августа, 16:16
В оккупированном Крыму бойцы ССО железнодорожный состав с горюче-смазочными материалами. Фото: пресс-служба ССО Бойцы ССО поразили в оккупированном Крыму поезд с ГСМ
21 августа, 15:54
ЗРК «С-300В». Скриншот из видео Нацгвардия уничтожила российский ЗРК на Запорожском направлении
21 августа, 15:06
Бойцы ВСУ с украинским флагом в Толстом. Фото: кадр из видео ВСУ отбили у российских войск большую часть села недалеко от границы Донетчины и Днепропетровщины
21 августа, 13:57
Славянск, Донецкая область Верховная Рада рассмотрит инициативу по изменению админграниц Донецкой и Луганской областей
21 августа, 13:41
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор