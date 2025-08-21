ВСУ зачистили шесть населенных пунктов и уничтожили сотни оккупантов: Сырский рассказал о ситуации на Добропольском выступе

Главнокомандующий ВСУ посетил Покровское направление. Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что посетил Покровское направление, в частности побывал в тех органах военного управления, корпусах и бригадах, которые проводят стабилизационные действия на Добропольском выступе.



«Несмотря на численное превосходство противника, подразделения Вооруженных Сил и Национальной гвардии Украины с честью выполняют поставленные перед ними задачи. В результате успешных ударно-поисковых действий зачищены шесть населенных пунктов, уничтожены сотни российских оккупантов», — отметил он.



По словам генерала, ключевая задача — эффективно реагировать на изменения российской тактики, но максимально сохранять жизнь Сил обороны.





Сырский отметил результативную работу в операционной зоне ОТГ «Донецк» вновь созданных корпусов, которые приняли свои полосы ответственности и работают с определенным комплектом войск.



Ранее мы писали, что самыми «горячими» направлениями остаются Покровское, Добропольское и Новопавловское.

